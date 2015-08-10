На Львовщине за выходные от укусов змей пострадали три человека
11:20, 10 августа 2015Новости регионов
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На Львовщине за минувшие выходные от укусов змей пострадали три человека, среди которых двое детей.
На Львовщине за минувшие выходные от укусов змей пострадали три человека, среди которых двое детей / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, в реанимационное отделение Сколевской районной больницы в тяжелом состоянии поступил 31-летний житель города Самбор, которого змея ужалила в кисть руки, и в состоянии средней степени тяжести 6-летний житель села Сможе Сколевского района, которого змея ужалила в ногу.
Кроме того, в Западно-украинский специализированный медицинский центр в состоянии средней степени тяжести поступил 8-летний мальчик, житель села Замочек Жовковского района, которого змея ужалила в ногу.
С начала сезона в области от укусов змей пострадали 30 человек, в том числе 5 детей.
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