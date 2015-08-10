В роддоме Краматорска умер младенец, возбуждено уголовное дело

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, установлено, что 28-летняя жительница г. Курахово 31 июля родила ребенка в родильном отделении городской больницы №1 Краматорска. Имея проблемы с дыханием, ребенок постоянно находился под аппаратом жизнедеятельности.

«Однако из-за необходимости проведения в палате ремонтных работ врачом было принято решение о перевозки ребенка на другой этаж больницы. Во время транспортировки малыш погиб», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти новорожденного ребенка.

Досудебное расследование продолжается.