Польша передала лекарства для переселенцев из Донбасса

В городе начали выдавать семьям переселенцев социальные карты, на которые будут поступать средства, за которые можно будет получить лекарство в аптеке, сообщает Радио Свобода.

Как отметила председатель Днепропетровской областной организации общества Красного креста Украины Людмила Лашко, всего в акции привлекут более 1200 семей внутренне перемещенных лиц. Для участия в акции отобрали тех, кто в наибольшей нужде.

«Тяжело больным людям, инвалидам, многодетным семьям выдадут социальные карточки. Каждый месяц на них будет поступать 1000 гривен для получения лекарств в аптеке», - сказала Лашко.

По ее словам, проект рассчитан на четыре месяца. В его рамках переселенцы смогут покупать в аптеках только медицинские препараты - приобрести, например, биологические добавки или косметические кремы будет нельзя.

Проект является результатом сотрудничества Днепропетровской области, областного комитета Красного креста, их польских коллег и МИД Польши.

По официальным данным, в Днепропетровской области зарегистрировано более 80 тысяч переселенцев из Донбасса. По неофициальным, их может быть примерно вдвое больше.