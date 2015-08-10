Прикарпатье: женщина умерла от укуса осы
10:37, 10 августа 2015Новости регионов
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На Прикарпатье женщина умерла от укуса осы.
Во время питья компота женщину в горло укусила оса / ekmos-art.lv
Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, вчера, 9 августа в селе Бережница Верховинского района произошел несчастный случай с 50-летней женщиной, который привел к смерти.
Установлено, что во время питья компота женщину в горло укусила оса. Потерпевшая скончалась еще до прибытия «скорой».
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