Прикарпатье: женщина умерла от укуса осы

10:37, 10 августа 2015
Новости регионов
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На Прикарпатье женщина умерла от укуса осы.

ekmos-art.lv

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, вчера, 9 августа в селе Бережница Верховинского района произошел несчастный случай с 50-летней женщиной, который привел к смерти.

Установлено, что во время питья компота женщину в горло укусила оса. Потерпевшая скончалась еще до прибытия «скорой».

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