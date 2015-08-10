В винницких центрах первичной медпомощи введена электронная карта пациента

Об этом УНИАН сообщили в департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

«Применение в медицинской отрасли автоматизированной системы имеет большие преимущества. Врачи могут быстро и удобно с помощью шаблонов ввода данных осмотра в электронную медицинскую карту, формировать выписки, назначения, статистические отчеты, также производится обмен данными. Врач, который направил пациента на диагностические исследования, может сразу после их проведения получить результат без ожидания данных на бумажных носителях», – рассказала о нововведении заместитель директора департамента здравоохранения городского совета Надежда Марусяк.

По ее словам, на сегодня компьютерной и оргтехникой и лицензионным программным обеспечением обеспечено 202 рабочих места, еще 50 рабочих мест будет создано к концу 2015 года и закуплено дополнительное серверное оборудование.

Справка УНИАН. Пять лет назад в Виннице была утверждена городская программа «Информатизация отрасли здравоохранения на 2011-2015 гг.». Согласно с этим документом, чтобы повысить эффективность и качество работы медицинских персонала, в городских медучреждениях было решено внедрять электронную карту пациента.

К тому же Винницкая область входит в тройку регионов по внедрению пилотного реформирования в области медицины, которая в том числе предусматривает разделение больниц на первичные, вторичные и третичные центры медико-санитарной помощи.