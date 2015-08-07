В Одессе правоохранители выявили более 570 тыс. флаконов запрещенных к продаже лекарств, содержащих кодеин

В Одессе правоохранители выявили более 570 тыс. флаконов запрещенных к продаже лекарственных средств, содержащих кодеин.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области, крупная партия препарата, содержащего наркотическое вещество, должна была попасть на объекты розничной торговли.

Установлено, что одно из обществ с ограниченной ответственностью импортировало на территорию Украины 570,88 тыс. флаконов комбинированного лекарственного средства «Кодарекс», содержащий наркотическое вещество «кодеин». Отмечается, что Государственной службой Украины по лекарственным средствам заключение о качестве некоторых серий этого препарата не предоставлялось, поэтому его реализация в Украине запрещена.

На текущей неделе в результате санкционированного обыска, проведенного сотрудниками милиции совместно с представителями прокуратуры, в складских помещениях импортера выявлено 570,7 тыс. флаконов названного препарата.

«То есть, 180 флаконов лекарственного средства должностные лица предприятия уже успели самовольно реализовать через подконтрольные объекты розничной продажи», - рассказали в отделе.

Кроме того, во время обыска сотрудники милиции изъяли 37 флаконов просроченного лекарства «Гатифлоксацин», а также 90 флаконов комбинированного препарата «Кодарекс» с нарушением первичной упаковки. Образцы обнаруженных препаратов направлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр ГУМВД.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Решается вопрос об аресте изъятого имущества. Продолжаются следственные действия.