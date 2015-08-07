В Ивано-Франковской области мужчина госпитализирован в больницу из-за удара молнии

В Ивано-Франковской области во время грозы молния убила двух жителей Прикарпатья, третий пострадавший - в больнице.

Как сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области, вчера, 6 августа, около 15.35 в с. Черная Река Верховинского района во время кратковременной грозы от удара молнии погибли двое местных жителей, 1972 и 1978 г.р.

Также травму получил 26-летний житель с. Замагора Верховинского района. Пострадавший находится в реанимационном отделении Верховинской центральной райбольницы.

Установлено, что погибшие и травмированный находились на приусадебном участке и во время грозы спрятались под дерево, в которое попала молния.