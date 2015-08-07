В Ивано-Франковской области мужчина госпитализирован в больницу из-за удара молнии
16:54, 07 августа 2015Новости регионов
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Установлено, что он находился на приусадебном участке и во время грозы спрятался под дерево, в которое попала молния.
В селе Черная Река во время кратковременной грозы от удара молнии погибли двое местных жителей, 1972 и 1978 г.р. / Twitter @ziggyjo01
В Ивано-Франковской области во время грозы молния убила двух жителей Прикарпатья, третий пострадавший - в больнице.
Как сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области, вчера, 6 августа, около 15.35 в с. Черная Река Верховинского района во время кратковременной грозы от удара молнии погибли двое местных жителей, 1972 и 1978 г.р.
Также травму получил 26-летний житель с. Замагора Верховинского района. Пострадавший находится в реанимационном отделении Верховинской центральной райбольницы.
Установлено, что погибшие и травмированный находились на приусадебном участке и во время грозы спрятались под дерево, в которое попала молния.
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