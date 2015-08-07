В Одессе задержали группу военных медиков за сбыт наркотических лекарственных препаратов

Военной прокуратурой совместно с подразделением военной контрразведки СБУ разоблачили преступную группу медицинских работников из персонала Военно-медицинского клинического центра Южного региона, который расположен в г. Одесса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона, указанные лица в течение длительного времени присваивали наркотические препараты, предназначенные для лечения больных, и сбывали их посторонним лицам.

В настоящее время военной прокуратурой задержаны все участники преступной группы, проводятся обыски и другие первоочередные следственные действия, по результатам которых будет решен вопрос о сообщение правонарушителям о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), подчеркивается в сообщении.