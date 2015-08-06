Сеть коммунальных аптек "Фармация" за полгода получила 3 млн грн прибыли - КГГА

В I полугодии 2015 года коммунальное предприятие «Фармация» получило чистую прибыль 3 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года – это на 2 млн 631 тыс. грн больше. В целом чистый доход предприятия за 6 месяцев составил 219 млн 569 тыс. грн.

По словам руководителя предприятия Руслана Свитлого, такого результата за довольно короткий срок удалось достичь благодаря «современным управленческим решениям и взвешенному рыночному подходу, который позволил вернуть доверие поставщиков, ввести ряд социальных проектов, снизить цены в аптечной сети, а также обеспечить полным ассортиментом аптеки лекарств».

Свитлый отметил, что КП «Фармация» очень мощное предприятие, которое имеет огромный коммерческий и социальный потенциал.

В сообщении отмечается, что прибыльность предприятия будет способствовать увеличению отчислений в городской бюджет. Эти средства киевская власть сможет направить на расширение программы по социальной поддержке граждан. В частности, появится возможность увеличить ассортимент продажи социальных лекарств до 300 наименований (сейчас 200) и больше, расширить сеть аптек и аптечных пунктов, где обслуживают по карточке киевлянина. К тому же, наращивание финансовых ресурсов бюджета – это дополнительные средства на ремонт и реконструкцию медицинских учреждений. В этом году эта цифра достигает 150 млн грн, а в дальнейшем, при эффективной работе бюджетообразующих предприятий столицы, она может вырасти в разы, уверены в КГГА.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года генеральный директор КП «Фармация» Олег Климов был уволен из-за убыточной деятельности предприятия. Тогда в КГГА сообщили, что аудит Департамента финансов проявил бездействие и отсутствие контроля над работой предприятия со стороны руководителя КП «Фармация», что привело к ухудшению финансового состояния предприятия. На то время коммунальное предприятие имело почти 5,5 млн грн непокрытого убытка. Также проверка выявила злоупотребления в аптеках «Фармации».

Руслан Свитлый был назначен новым гендиректором КП «Фармация» в сентябре 2014 года.