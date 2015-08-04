5 автоколонн с гуманитарной помощью за 7 дней доставил Штаб Ахметова

Гуманитарный штаб Рината Ахметова в течение 7 дней отправил на Донбасс 5 автоколонн с продуктами для мирных жителей. Это позволило обеспечить бесперебойную выдачу помощи во всех пунктах Штаба на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Ежедневно там выдается более 20 тысяч наборов выживания для самых социально незащищенных категорий населения.

Высокая интенсивность движения автоколонн объясняется необходимостью восполнить запасы продуктовых наборов в логистическом центре на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке после срыва поставок в конце июля.

С 27 июля по 2 августа Штаб отправил в Донецк 5 автоколонн с 1900 тоннами продуктов. По итогам волонтеры сформировали 160 тысяч наборов выживания.

Читайте такжеШтаб Рината Ахметова помогает в лечении мирных жителей, раненых при обстрелах «Мы отправляем помощь на Донбасс согласно единому графику доставки, разработанному для всех, в том числе международных, гуманитарных миссий, которые оказывают помощь мирному населению за линией соприкосновения. Гуманитарный штаб Рината Ахметова изменил время выезда автоколонн из Днепропетровска в Донецк. Теперь одна автоколонна находится в пути порядка 15 часов. Соблюдение данного графика позволяет нам поддерживать бесперебойную работу пунктов выдачи, которые только на неподконтрольной Украине территории выдают порядка 20 тысяч наборов выживания в день», – прокомментировал Александр Вишняков, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Читайте также10 лет работы фонда Рината АхметоваНа данный момент на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса в 17 городах функционирует 31 пункт выдачи помощи от Штаба Ахметова. Еще более 40 стационарных пунктов открыты на линии соприкосновения и в городах Донбасса, подконтрольных Украине, где проживают переселенцы. В самые отдаленные населенные пункты Донецкой области, в том числе на линии соприкосновения, продукты продолжают доставлять мобильные бригады, которые за 2 месяца работы уже посетили 100 сел и маленьких городков.

За все время работы Штаба Рината Ахметова, с августа 2014 года по июль 2015 года, выдано 3 млн. 870 тыс. взрослых и 281 тыс. детских наборов по обе стороны линии соприкосновения.