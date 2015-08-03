Одещина: в субботу во время шторма утонули 3 человека

В Одесской области в субботу на общественных пляжах во время шторма утонули 3 человека, в том числе ребенок, еще одного человека удалось спасти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 1 августа в Одессе на пляже «Чайка» - 10 станция Большого Фонтана - во время купания в море утонули два человека, оба 1962 года рождения. Группой водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда службы спасения обследовано 2 тыс. кв метров акватории морского дна. Тела погибших в районе 10 станции Большого Фонтана не обнаружили. «Уже позднее одного из погибших обнаружили и изъяли из воды спасатели в значительном отдалении от места ЧП - на 16 ст. Большого Фонтана», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что аналогичная трагедия произошла вчера в городе Ильичевске.

В частности, на центральном пляже отдыхающие увидели тело подростка, плавающее на поверхности воды, на расстояние 10 метров от берега. Спасатели пляжа извлекли тело из воды и до прибытия скорой помощи проводили сердечно легочную реанимацию. «Медики прибыли через 15 минут, но спасти 10-летнего ребенка не смогли. Как стало известно, паренек был на пляже без родителей, с двумя своими сверстниками», - рассказали в пресс-службе.

Здесь же, на пляже в Ильичевске, матросы-спасатели успели спасти 14-летнего подростка. Его каретой скорой помощи доставили в местную больницу.