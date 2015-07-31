У 2 из 8 госпитализированных с отравлением воспитанников черновицкого детсада выявлен сальмонеллез

В Черновцах у 2 из 8 госпитализированных с подозрением на отравление воспитанников детсада №38 по результатам лабораторных исследований выявлен сальмонеллез.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня во время пресс-конференции государственный санитарный врач города Черновцы Наталья Климчук.

По ее словам, по состоянию на 31 июля за медицинской помощью обратились 11 детей-воспитанников детсада.

«На сегодняшний день в стационаре находятся семь детей. Течение их заболевания - легкой и средней тяжести. Малыши с сальмонеллезом продолжают лечение. Двое родителей от госпитализации отказались. Их дети лечатся амбулаторно. По состоянию на сегодняшний день двое детей выписаны. Их диагнозы: в первом случае - функциональная диспепсия, во втором - гастроэнтероколит неустановленной формы», - сообщила Климчук.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Черновицкой области, по факту массового отравления детей прокурором Шевченковского района города Черновцы 30 июля зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 137 УК Украины, которая предусматривает ответственность работников учебных заведений за ненадлежащее исполнение своих профессиональных или служебных обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах в течение 25-29 июля госпитализированы с подозрением на отравление 8 детей-воспитанников детского сада № 38. ГУ Госсанэпидемслужбы в Черновицкой области в детсаду №38 начало эпидемиологическое обследование и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий.