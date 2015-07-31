Музыка помогает хирургам эффективнее проводить операции

По мнению Эндрю Чжан, доцента хирургии медицинского отделения Техасского университета Галвестона США, соавтора исследования, прослушивание хирургом любимой музыки улучшает эффективность и качество закрытия раны, что может перевести к улучшению результатов лечения пациентов и сокращению расходов в системе здравоохранения, пишет med2.ru.

Для исследования 15 пластических хирургов попросили зашить швами разрезы на свиных ногах (они наиболее приближены по структуре кожи к человеческой), в операционной царила тишина. На следующий день хируги сделали такую же операцию, но во время ее проведения звучала музыка. Среднее время выполнения операции оказалось на 7% короче, когда хирурги слушали свою любимую музыку. Операция показала 10%-ное снижение времени выполнения операции у опытных хирургов, и к 8%-ному снижению времени выполнения операции у более младших ординаторов.