Запорожская область обеспечена сывороткой против ботулизма

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом во время брифинга сообщила директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Виктория Клименко.

Она подчеркнула, что воспользоваться этим разрешением могут все регионы Украины, но именно для Запорожской области проблема была наиболее острой - за последние три месяца этого года было зафиксировано 10 смертей из-за ботулизма.

«Мы получили разрешение на закупку сыворотки за средства местных бюджетов: городских, районных, областного и закупили ее. Последняя поставка была два дня назад. Поэтому у нас создан запас сыворотки против ботулизма», - подчеркнула директор Департамента.

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Также она проинформировала, что еще до весны хватит инсулина и препаратов для гемодиализа.

«Потребность области в препаратах для гемодиализа полностью обеспечена. На счетах областной больнице для этого остается пока 1 млн 800 тыс. грн., еще 6 млн грн. было выделено из областного бюджета. Кроме того, ожидается поступление 11 млн грн. или препаратов на эту сумму из государственного бюджета. Это позволит не только закрыть текущие потребности, но и обеспечить область препаратами для гемодиализа в первом квартале 2016 года», - сообщила Клименко.