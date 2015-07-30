В Одессе СЭС рекомендует воздержаться от купания на 4 городских пляжах из-за возможной угрозы кишечных инфекционных заболеваний.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета со ссылкой на Одесское городское управление главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы области.

В частности, по результатам лабораторных исследований качества проб морской воды, отобранной в контрольных точках пляжей «Ланжерон», «Чайка» (10-я станция Большого Фонтана), «Курортный» (13-я станция Большого Фонтана), «Золотой берег» (16-я станция Большого Фонтана), установлено несоответствие качества морской воды по бактериологическим показателям.

«С целью профилактики заболеваний, передающихся водным путем, и недопущения ухудшения эпидситуации в курортный сезон, в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», одесская санэпидслужба не рекомендует купание на пляжах «Ланжерон», «Чайка», «Курортный», «Золотой берег» до особого распоряжения», - сообщили в департаменте.