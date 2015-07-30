В Полтаве вымогали взятки в медучреждении за оформление и продление инвалидности

В Полтаве милиция раскрыла схему вымогательства и получения взяток медучреждении за оформление и продление инвалидности.

Как сообщил УНИАН начальник милиции Полтавской области Олег Бех, сотрудники управления противодействия преступности в сфере экономики УМВД разоблачили коррупционную схему, организованную должностным лицом одного из учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭК).

«Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения 1,5 тыс. долл. США за переоформление инвалидности. Во время передачи денег была задержана 51-летняя посредник - медсестра одной из полтавских больниц. Инициатором же вымогательства и получателем неправомерной выгоды является 62-летняя руководительница одного из учреждений медико-социальной экспертизы области», - рассказал Бех.

Начальник областной милиции уточнил, что 1,5 тыс. долл. взятки требовали за продление инвалидности мужчине, у которого отсутствует почка.

Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

29 июля, в рамках расследования данного производства, при проведении санкционированного судом обыска по месту жительства фигурантки, хозяева дома оказали сопротивление сотрудникам милиции. На одного из правоохранителей хозяин спустил бойцовского пса. В результате нападения собаки оперативник получил телесные повреждения. Пострадавшего милиционера доставили в медицинское учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

Во время обыска в доме подозреваемой были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы: граната РГД-5, обрез охотничьего ружья в заряженном состоянии, три незарегистрированных спецсредства для отстрела патронов с резиновыми пулями, незарегистрированное охотничье ружье, более ста патронов калибра 7,62 мм и 5,45 мм. Кроме того, правоохранители изъяли документы, подтверждающие коррупционную деятельность должностного лица.

Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам уголовного производства, а также об избрании им меры пресечения.