В аптеках Харьковщины незаконно продавали лекарства с содержанием наркотиков

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, группа лиц организовала продажу лекарств через легальную аптечную сеть.

Препарат, который выдается только по рецепту, злоумышленники реализовывали без какого-либо документарного оформления. Это лекарственное средство содержит кодеин, который относится к группе опиатов, поэтому пользуется "популярностью" у наркозависимых лиц. Покупатели осуществляли оплату на банковские карты реализаторов, которые затем переводили средства в наличность.

В июле во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли 20 тысяч таблеток препарата и банковские карты, которые использовались для совершения платежей.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УКУ.

Продолжаются оперативно-следственные действия.