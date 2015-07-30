Малышей из детсада в Черновцах госпитализировали с симптомами отравления

Как сообщили УНИАН в Черновицком городском совете, первый случай госпитализации произошел 25 июля, второй и третий – 27-28 июля. Родители первых трех детей болезнь с посещением детсада не связывали.

По словам главного государственного санитарного врача Черновцов Наталии Климчук, после регистрации еще пяти случаев заболевания детей в течение 29 июля ГУ Госсанэпидемслужбы в Черновицкой области в детсаде №38 начало эпидемиологическое обследование и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологи взяли пробы из пищеблока на исследования и ожидают результатов.

О регистрации случаев острых кишечных инфекций в детском учебном заведении №38 информирована прокуратура Черновицкой области.

По словам Черновицкого городского головы Алексея Каспрука, детсад № 38 является одним из лучших в городе.

«Все заинтересованы в результатах эпидемиологического обследования и установлении причины этого досадного происшествия. Ситуация под контролем, предпринятые противоэпидемические меры обеспечат локализацию и ликвидацию вспышки. Состояние заболевших детей находится на постоянном контроле. Все дети будут обеспечены необходимым лечением и медицинской помощью. После установления причины вспышки болезни сделаем надлежащие выводы», - отметил Каспрук.