Во Львове началась международная медицинская конференция по вопросам реабилитации раненых военных

Как сообщили в Западном региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, в конференции принимают участие более 150 специалистов из Украины, Канады, США. Инициаторами проведения мероприятия выступили американские супруги-медики Роксолана и Василий Лончина.

„Этим мероприятием мы пытаемся рассказать нашим коллегам из Украины о реабилитации раненых людей в Соединенных Штатах Америки”, - отметила Роксолана.

Перед собравшимися специалистами выступили военные врачи 66-го военного мобильного госпиталя, выполняющие задачи по оказанию медицинской помощи на передовой, которые продемонстрировали практические действия по оказанию помощи как раненым, так и пострадавшим местным жителям.

В течение трех дней участники конференции обсудят актуальные вопросы реабилитации раненых военных.