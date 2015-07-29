В Харькове два человека отравились грибами

В Харькове в результате отравления грибами умер человек, еще один пострадавший госпитализирован.

Об этом сообщили УНИАН в главном управлении Госсанэпидслужбы в Харьковской области.

По сведениям СЭС, пострадавшие жители Харькова собрали грибы в лесу в Золочевском районе Харьковской области. 22 июля они приготовили их дома и употребляли в варено-жареном виде.

23 июля после резкого ухудшения самочувствия потерпевшие обратились в скорую неотложную медицинскую помощь и были доставлены в токсикологическое отделение городской клинической многопрофильной больницы № 17, где был установлен диагноз «отравление грибами».

"Течение болезни было средней тяжести, однако 25 июля состояние одного из пострадавших значительно ухудшилось и, несмотря на все предпринятые реанимационные меры, спасти человека медикам не удалось; другой пострадавший продолжает лечиться в стационаре", - отметили в СЭС.