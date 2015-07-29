На агрокомбинате "Калита" в Киевской области выявили АЧС

Специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины выявили вирус африканской чумы свиней (АЧС) на агрокомбинате «Калита» (Броварской район Киевской области).

Как сообщается на сайте Госветфитослужбы, 28 июля на территории комбината было выявлено повышенную смертность поросят. При этом при исследовании отобранных у погибших животных проб биоматериала был установлен диагноз - африканская чума свиней.

По предварительным данным Госветфитослужбы, причиной возникновения болезни стало нарушение ветеринарно-санитарных требований к содержанию свиней. При этом в ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 28 июля «Калита» содержала более 60 тыс. свиней, которые в соответствии с инструкцией по профилактике и борьбе с АЧС подлежат умерщвлению и сжиганию в кратчайшие сроки.

В Госветфитослужбе также сообщили, что с целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Броварской райгосадминистрации и на 14:00 сегодняшнего дня было запланировано заседание комиссии при Киевской облгосадминистрации, решением которых будут утверждены планы по ликвидации АЧС.

Госветфитослужба также обращается ко всем владельцам животных, деятельность которых связана с производством и оборотом продукции свиноводства, с требованием неукоснительно выполнять решения государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий всех уровней, распоряжений государственных инспекторов ветмедицины всех уровней и безусловного соблюдения ветеринарно-санитарных требований.

Как сообщал УНИАН, последний случай выявления АЧС в Украине был зафиксирован 22 июля у животных подсобного хозяйства в городе Ичня (Черниговская обл.).

По данным Госветфитослужбы, всего с 2012 года в Украине зарегистрирован 31 случай АЧС (из которых 16 – в дикой фауне), из них в Запорожской области зафиксирован 1 случай, в Луганской - 4, в Черниговской - 19, в Сумской - 2, в Киевской - 3, а в Житомирской и Ривненской областях по одному случаю.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.