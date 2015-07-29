Киевсовет планирует направить на ремонт 16 столичных больниц более 3 млн грн

Киевский городской совет планирует направить на ремонт 16 столичных больниц 3,17 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики депутаты рассмотрели обращение Департамента здравоохранения исполнительного органа Киевсовета относительно согласования распределения расходов специального фонда бюджета м. Киева на 2015 г.

Департамент здравоохранения представил на рассмотрение комиссии распределение расходов специального фонда (за счет 30% поступлений арендной платы от сдачи в аренду имущества лечебно-профилактических заведений коммунальной собственности) на ремонт имущества и решение непредвиденных ситуаций, которые не имеют постоянного характера. Общая сумма предложенных к перераспределению средств составляет 3,17 млн грн.

Средства планируется направить на ремонтные работы для городского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны (ул. Краснофлотская, 26), Студенческой поликлиники (ул. Политехническая 25/29), Детской клинической инфекционной больницы (ул. Дегтяревская, 23), Детского специализированного санатория "Дружный" (г. Буча), Детской клинической больницы № 4 Соломенского района (ул. Комарова, 3), Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ул. Выборгская, 89), Детского специализированного санатория "Ласточка" (ул. Дачно-Беличская), Детской клинической туберкулезной больницы (ул. Гамарника, 10), Александровской больницы (ул. Шелковичная, 39/1), Детского специализированного санатория "Орленок" (пгт Ворзель), больницы № 17 (переулок Лабораторный, 14-20), больницы № 2 (ул. Краковская, 13), Детской клинической больницы № 1 (ул. Богатырская, 30), Больницы скорой медицинской помощи и для Департамента здравоохранения.