Донетчина: мобильные бригады штаба Ахметова обеспечивают продуктами мирных жителей Амвросиевского р-на

Помощь получили старики, инвалиды, многодетные семьи и другие социально незащищенные категории населения, утвержденные Гуманитарным штабом. Также детские наборы выживания получили семьи, воспитывающие малышей до 2-х лет.

В Амвросиевке за 10 дней работы мобильная бригада, работавшая в режиме стационарного пункта, выдала 5161 взрослый и детский набор выживания.

Такие же мобильные группы, начиная с мая 2015 года, обеспечивали продуктами питания жителей самых отдаленных населенных пунктов района. За 2 месяца работы волонтеры Гуманитарного штаба побывали в 82 селах и поселках района и выдали 6383 взрослых и детских продуктовых набора.

Подобная мобильная доставка продуктов от Штаба Рината Ахметова позволяет оказать помощь людям в отдаленных населенных пунктах, особенно на линии соприкосновения, где не всегда есть возможность открыть постоянный пункт выдачи. Такие выезды осуществляются и в села Донецкой области, которые находятся и в зоне АТО, и в города области, подконтрольные украинской власти, где проживают переселенцы.

«Штаб Рината Ахметова, руководствуясь принципом помощи тем, кто больше всего в ней нуждается, доставляет и выдает наборы выживания мирным жителям Донбасса там, где не всегда есть возможность открыть постоянный пункт выдачи, особенно на линии соприкосновения. Такие мобильные выдачи позволяют максимально контролировать качество обслуживания и помогать тем людям, которые остро нуждаются в продуктах питания, но из-за боевых действий отрезаны от цивилизации, и не могут добраться до стационарных пунктов выдачи. Дотянуться до самого маленького и глухого села Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения и оказать местным жителям максимальную помощь – такая задача стоит перед командой мобильных бригад выдачи Гуманитарного штаба», – рассказала Евгения Рзаева, руководитель отдела дистрибуции Штаба Рината Ахметова.

По состоянию на 28 июля 2015 года мобильными бригадами Штаба Рината Ахметова было выдано 21 162 набора выживания в населенных пунктах Донбасса по обе стороны линии соприкосновения.