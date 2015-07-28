Штаб Ахметова продолжает доставку гуманитарных грузов на неподконтрольные территории

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, 19 автомобилей из колонны Штаба, которые вчера вышли из Днепропетровска в Донецк, прибыли на «Донбасс Арену». В течение дня волонтеры ФК «Шахтер» разгрузят продукты, наклеят на каждую единицу специальный стикер «Благотворительная помощь. Не для продажи», и сформируют 20 тысяч наборов выживания. Уже завтра гуманитарные наборы для стариков, детей, инвалидов начнут поступать на пункты выдачи.

Все блокпосты на пути следования и таможенный досмотр автомобили прошли с полным пакетом документов, оформленным с соблюдением всех норм и процедур, согласно действующему законодательству Украины, и подтверждающим состав груза и качество продукции. Также в наличии приказ Министерства социальной политики Украины о признании груза гуманитарным.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает помогать мирным жителям. Поэтому сегодня из Днепропетровска в Донецк отправилась новая автоколонна из 21 автомобиля с помощью для наиболее социально незащищенных категорий населения.

«В последнее время необходимость помогать мирным жителям только возросла. И мы акцентируем внимание на то, что гуманитарные миссии должны работать по зеленому коридору, потому что эта помощь направлена для тех, кто наиболее в ней нуждается. Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает вне политики. Мы едем к простым людям, которые сейчас оказались в войне, и мы обязаны им помочь. Ринат Ахметов не может бросить своих земляков в беде, и поэтому наши машины едут, и будут ехать на Донбасс», – прокомментировала Римма Филь, координатор Гуманитарного Штаба Рината Ахметова.

В 17 городах на неподконтрольной Украине территории Донбасса продолжает работу 31 пункт выдачи помощи от Штаба Рината Ахметова, который обеспечивает взрослыми и детскими продуктовыми наборами самые социально незащищенные категории мирного населения: стариков, детей-сирот, инвалидов, многодетных семей и других.

Напомним, что вчера, 27 июля, Штаб Рината Ахметова выступил с заявлением ко всем заинтересованным сторонам как можно скорее выработать, согласовать и признать прозрачные правила доставки гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса.