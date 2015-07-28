В Чернигове требуют проверить факты нарушения прав пациентов психбольницы

В Чернигове несколько десятков общественных активистов сегодня пикетировали прокуратуру области с требованием проверить факты нарушения прав пациентов Левоньковской психбольницы (Черниговской район).

Как передает корреспондент УНИАН, молодежь из правозащитных организаций пришла в прокуратуру с плакатами "Живу на 2,2 кв. м", "Врач как палач", "Люди, спасите от нелюдей".

По словам организаторов акции – представителей Образовательного дома по правам человека – они стремятся привлечь внимание общественности и компетентных органов к нарушениям прав человека в психбольнице.

Участники акции отметили, что системные и поражающие нарушения прав пациентов в Левоньковской психиатрической больницы были выявлены общественными мониторами Национального превентивного механизма совместно с представителями Офиса омбудсмена. Так, в медицинском учреждении часть пациентов бесплатно работает в хозяйстве при больнице в течение 7-11 часов в сутки (коровники, огороды, мастерские), но трудотерапия не может длиться так долго; в штате отсутствуют специалисты по реабилитации; на питание тратится всего 6,56 грн в день на человека, а на лекарства – 3,56 гривень; в палатах одновременно находится до 20 пациентов. Также, по словам участников акции, в больнице не хватает элементарных средств гигиены, туалет на 70 пациентов находится во дворе медицинского учреждения.

Правозащитник в сфере психиатрии Ксения Казачинская заметила, что подобные нарушения в Украине не единичны. Обычно, руководство учреждения объясняет все проблемы отсутствием надлежащего финансирования.

"Мы хотим привлечь внимание общественности к этой проблеме и компетентных органов, которые могут повлиять на ситуацию и изменить ее к лучшему", - сказала она.

В прокуратуре области пообещали рассмотреть обращения общественных активистов.