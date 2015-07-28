Причиной массового отравления гостей на свадьбе в кафе в Житомирской области стал сальмонеллез.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении Госсанэпидслужбы в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, в селе Левкив Житомирского района Житомирской области 21 июля была зарегистрирована вспышка сальмонеллеза, возникшая после празднования свадьбы в местном кафе. Всего пострадало 68 человек, в том числе 18 детей. Всех больных пролечили.

Также сообщается, что специалисты государственной санитарно-эпидемиологической службы области своевременно и в полном объеме провели комплекс противоэпидемических мероприятий.

По результатам бактериологических исследований установлено: возбудителем, вызвавшим заболевание, и выделенным от больных, здоровых лиц и из объектов окружающей среды, является сальмонелла энтеритидис.

Основными причинами вспышки были грубые нарушения санитарного законодательства - нарушение технологии приготовления и условий и сроков хранения продуктов и готовых блюд, пребывание в пищеблоке лиц, которые были носителями инфекции, а несоблюдение правил личной гигиены, дезинфекционного режима, хранения готовых блюд при высокой температуре способствовало возникновению вспышки.

Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области после употребления пищи на свадьбе пострадали 68 человек.

Первые сообщения о недомогании поступили 21 июля в 17:30.

Специалисты службы выяснили, что все пострадавшие 18-19 июля праздновали свадьбу в сельском кафе «У Тычины», где присутствовали около 200 человек. В очаге заболевания провели заключительную дезинфекцию.