В Черниговской области за неделю зафиксированы три случая отравления грибами
15:57, 27 июля 2015Новости регионов
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От отравления дикорастущими грибами в Борзнянской районной больнице умерла женщина 1964 г.р. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление бледной поганкой.
В больницах находятся два человека, их состояние медики оценивают как тяжелое / Фото: УНИАН
В Черниговской области на прошлой неделе зафиксированы три случая отравления грибами, одна женщина умерла.
Об этом УНИАН сообщили в Государственный санитарно-эпидемиологической службе области.
Согласно сообщению, случаи отравления произошли в Борзнянском районе и в Носовке. От отравления дикорастущими грибами в Борзнянской районной больнице умерла женщина 1964 г.р. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление бледной поганкой.
По состоянию на 27 июля в больницах находятся два человека, их состояние медики оценивают как тяжелое.
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