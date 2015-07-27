В Черниговской области за неделю зафиксированы три случая отравления грибами

В Черниговской области на прошлой неделе зафиксированы три случая отравления грибами, одна женщина умерла.

Об этом УНИАН сообщили в Государственный санитарно-эпидемиологической службе области.

Согласно сообщению, случаи отравления произошли в Борзнянском районе и в Носовке. От отравления дикорастущими грибами в Борзнянской районной больнице умерла женщина 1964 г.р. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление бледной поганкой.

По состоянию на 27 июля в больницах находятся два человека, их состояние медики оценивают как тяжелое.