Житомирщина: из больницы сбежали три малолетние сестрички

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области, 26 июля в 21.00 из больницы села Васьковичи Коростенского района Житомирской области самовольно ушли и не вернулись три сестры - жительницы села Давыдовка Коростенского района, 2004, 2006 и 2007 годов рождения.

Сообщение о происшествии поступило в милицию сегодня около 9.00

Как сообщил начальник Коростенского горотдела УМВД Игорь Жмида, пока милицией созданы специальные поисковые группы, которые отрабатывают населенный пункт и окружающие села в поисках детей.

Установлено, что мать девочек 23 июля была доставлена в наркологическое отделение медучреждения, а детей социальная служба временно поместила в сельскую больницу до решения вопроса их дальнейшего пребывания. Вчера вечером сестры самовольно покинули заведение.