На Днепропетровщине за взяточничество задержали главного врача больницы

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в области, главный врач был задержан «на горячем» при получении взятки в сумме 4,6 тыс. грн 21 июля.

По информации отдела, задокументировано около 20 фактов получения неправомерной выгоды (взятки) должностным лицом больницы.

«Главный врач вступила в преступный сговор с несколькими заведующими отделений медучреждения, которые, используя свое служебное положение, получали неправомерную выгоду с пациентов за предоставление последним соответствующего лечения и улучшения условий пребывания в стационаре», - говорится в сообщении ОСО.

По данным фактам начато уголовное производство по ст. 368 УК Украины.