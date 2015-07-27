На Днепропетровщине за взяточничество задержали главного врача больницы
Сотрудники Управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД в Днепропетровской области за взяточничество задержали главного врача одной из больниц региона.
На Днепропетровщине за взяточничество задержали главного врача медучреждения / 1i.com.ua
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в области, главный врач был задержан «на горячем» при получении взятки в сумме 4,6 тыс. грн 21 июля.
По информации отдела, задокументировано около 20 фактов получения неправомерной выгоды (взятки) должностным лицом больницы.
«Главный врач вступила в преступный сговор с несколькими заведующими отделений медучреждения, которые, используя свое служебное положение, получали неправомерную выгоду с пациентов за предоставление последним соответствующего лечения и улучшения условий пребывания в стационаре», - говорится в сообщении ОСО.
По данным фактам начато уголовное производство по ст. 368 УК Украины.