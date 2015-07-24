На Волыни разоблачили во взяточничестве 6 должностных лиц медико-социальной комиссии

В Волынской области правоохранители разоблачили шестерых должностных лиц межрайонной медико-социальной экспертной комиссии, которые системнатично получали взятки.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, 23 июля в управлении противодействия преступности в сфере экономики УМВД Украины в Волынской области разоблачили преступную группу должностных лиц Ковельской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии Волынского областного бюро медико-социальной экспертизы.

Согласно сообщению, председатель Ковельской межрайонной МСЭК в сговоре с пятью членами этой комиссии системнатично получали взятки от граждан за беспрепятственное назначение групп инвалидности и продление их действия. В состав этой группы, кроме председателя, вошли врач-хирург, врач-терапевт, медицинский регистратор и старшая медицинская сестра МСЭК.

Задокументировано более 20 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды на общую сумму более 30 тыс. грн.

По данному факту следственным управлением УМВД открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения этим лицам.