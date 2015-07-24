В Киеве до конца года продлен проект по раннему выявлению онкозаболеваний

Проект по ранней диагностике онкологических заболеваний «Шаг к жизни. Проверь себя», который стартовал в столице в начале июня и был рассчитан на два месяца, решено продлить до конца года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.

По словам и.о. директора Департамента Аллы Арешкович, такое решение продиктовано большой популярностью этой акции среди киевлян.

«С начала июня в рамках проекта все желающие имели возможность пройти скрининговое обследование на наличие онкопатологий, проконсультироваться с врачами по профилактике рака и здорового образа жизни, получить максимум информации об опасности онкологических болезней. Этот онкоскрининг стал, пожалуй, крупнейшим среди всех проведенных в Украине. Осмотрено 4581 человек, выполнено 4309 диагностических процедур. Выявлено 254 человека с подозрением на онкопатологию (5,54 % обследованных). У 45,5% посетителей выявлены другие патологии, требующие срочного лечения», – отметила Арешкович.

По информации Департамента, в реализации проекта «Шаг к жизни. Проверь себя» приняли участие 200 киевских врачей и 10 консультативно-диагностических центров Киева. Обследование проводили в удобное время (в выходные дни), в удобных местах (на базах КДЦ всех районов города) высококлассные врачи разных специальностей, в том числе приглашенные специалисты Национального института рака и Киевского городского клинического онкологического центра.

«Таким образом, в проекте нам удалось реализовать основные принципы современной медицины качество медицинской услуги, ее доступность и своевременность», – отметила Арешкович.

В пресс-службе напомнили, что инициаторами и соорганизаторами проекта «Шаг к жизни. Проверь себя» стали Департамент здравоохранения, межфракционное депутатское объединение по вопросам профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями Верховной Рады, депутаты Киевсовета, Национальный институт рака, Киевский городской клинический онкоцентр, Ассоциация Частной медицины Украины и «Всеукраинское врачебное общество».