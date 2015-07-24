В Краматорске ликвидированы две нарколаборатории

В Краматорске прокуратура совместно с сотрудниками городского отдела милиции пресекла незаконную деятельность лиц, которые занимались выращиванием сырья и изготовлением особо опасного наркотического средства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, установлено, что двое местных жителей организовали производство наркотического сырья в частных домовладениях.

Во время обысков по месту их проживания правоохранители обнаружили отдельные помещения, оборудованные специальным термозащитным материалом, оснащенные искусственным освещением и автоматизированной системой полива растений. В этих помещениях обнаружено большое количество семян конопли и готовые к употреблению наркотические средства, изъято 38 кустов конопли.

Кроме того, правоохранители во время следственных действий еще у трех жителей Краматорска обнаружили и изъяли около 180 кустов конопли, сухое вещество и средства для изготовления и употребления наркотиков.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Краматорска.