В Киеве на базе больницы № 12 создадут медучреждение для интенсивной терапии

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

«Проект должны были завершить еще в 2012 году, поскольку его готовили к проведению «Евро-2012» в столице, и выделенные средства на ремонт и закупку оборудования просто разворовывались. Работы были возобновлены только после посещения объекта Виталием Кличко в августе 2014 года. Сегодня мэр лично контролирует выполнение задач по реконструкции и строительству приемного и специализированного отделений киевской больницы №12», – сказал Радуцкий.

Кроме того, он отметил, что в этом году благодаря грамотно проведенным реформам, городская власть сумела выделить более 150 млн грн на реконструкцию, а также 26 млн на современное оборудование для медучреждений столицы. Конкретно на эту больницу направлено около 32,9 млн грн, что позволит ввести в эксплуатацию 1 пусковой комплекс уже в конце августа.

«Киевские больницы станут самоокупаемым и престижным местом работы, в котором нет места коррупции, а пациентам предоставляют только качественное лечение и уход. Начата реформа столичной медицины нацелена на изменение подхода к работе персонала, модернизацию оборудования и доступность квалифицированного ухода», – отметил заместитель председателя КГГА.

По данным пресс-службы, создание Больницы интенсивного лечения позволит проводить в отделении неотложных состояний комплекс лечебно-диагностических мероприятий, направленных на скорейшую стабилизацию жизненно важных функций больных; ежегодно обеспечивать лечение в стационаре больницы около 20 000 больных, предоставлять в травмпунктах больницы медицинскую помощь 19 000 больных, ургентно госпитализировать в больницу 80% больных.

Следует отметить большой опыт больницы по оказанию медицинской помощи при массовом поступлении больных. Так, во время Революции Достоинства в больнице было пролечено более 600 участников протестных акций.