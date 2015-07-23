На Житомирщине женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в реанимационное отделение Андрушевской районной больницы Житомирской области попала 39-летняя жительница села Старая Котельня. Сейчас медики оказывают женщине необходимую помощь.

Обстоятельства, при которых пресмыкающееся укусило женщину, устанавливаются.

Всего с начала этого года на территории области от укусов змей пострадали уже более 10 человек.

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