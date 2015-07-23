На Житомирщине женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи
18:00, 23 июля 2015Новости регионов
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На Житомирщине женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи.
На Житомирщине женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи / Фото: УНИАН
Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, в реанимационное отделение Андрушевской районной больницы Житомирской области попала 39-летняя жительница села Старая Котельня. Сейчас медики оказывают женщине необходимую помощь.
Обстоятельства, при которых пресмыкающееся укусило женщину, устанавливаются.
Всего с начала этого года на территории области от укусов змей пострадали уже более 10 человек.
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