С начала года в метро Киева произошло 35 случаев травмирования пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в том числе 13 случаев травмирования произошло на эскалаторах.

В прошлом году пассажиры травмировались в подземке 76 раз, в основном по личной неосторожности. Как свидетельствует статистика, чаще всего в такие неприятные ситуации попадают женщины и пожилые люди.

Кроме того, из-за родительской халатности в течение 2014 года 8 случаев произошло с детьми. Метрополитен напоминает, что, находясь на эскалаторе, малышей необходимо держать за руку или на руках.

Также нельзя садиться на ступени, прислоняться к неподвижным частям балюстрады, заходить за ограничительную линию, нанесенную на ступеньках эскалатора, и ни в коем случае не подкладывать пальцы под поручень.