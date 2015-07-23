В Черкасской области ищут двух заблудившихся в лесу малолетних братьев

В Черкасской области ищут двух братьев 5-ти и 8-ми лет, которые заблудились в лесу возле города Канев в среду, 22 июля.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, 22 июля в пожарно-спасательную часть города Канев поступило сообщение о том, что двое детей потерялись в лесном массиве вблизи райцентра.

В последний раз братьев видели около 15 часов 22 июля, когда они направлялись к лесу.

Для поиска детей был создан специальный штаб, и уже в 21.30 начались поиски. В поисковой операции участвуют спасатели, милиционеры, лесники и сотрудники Мироновской птицефабрики. Ориентировочная площадь леса, где потерялись дети, составляет более 5 тыс. га. В прочесывании лесного массива принимают участие 65 человек.

Сегодня планируется существенно увеличить их численность за счет волонтеров, казаков и дополнительных сил правоохранителей и спасателей. По состоянию на утро 23 июля поиски детей продолжаются.