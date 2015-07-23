Семья из Тернопольской области приобрела реанимобиль и передала бойцам АТО

Семья из Тернопольской области приобрела в Португалии подержанный реанимобиль и передала его для бойцов-участников антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской ОГА, автомобиль «Ивеко», приобретенный у одной из частных медицинских клиник Португалии, вчера, 22 июля, отправили на восток Украины.

Приобрела его семья, которая уже 14 лет живет и работает в Португалии.

В освящении автомобиля приняли участие представители духовенства, руководство ОГА и Тернопольской райгосадминистрации, а также волонтеры.

«Сегодня между войной и миром глубокая пропасть. Хорошо, что есть люди, неравнодушные к судьбе своего государства. Благодаря усилиям волонтеров удается ликвидировать эту пропасть», – сказал во время освящения автомобиля о. Андрей Марчук.

В салоне реанимобиля есть дефибриллятор, аппарат вентиляции легких, кондиционер. Также на передовую передали бинты, средства для дезинфекции, медикаменты.

Тернопольская районная организация Общества Красного Креста Украины передала продукты питания, питьевую воду, средства гигиены, одежду.

Автомобиль доставят бойцам десантно-штурмового батальона 79-й отдельной аэромобильной бригады.