19 тысяч наборов выживания доставили мобильные бригады Штаба Ахметова в отдаленные села Донбасса

За 2 месяца работы бригады мобильных волонтеров Гумштаба Ахметова доставили и выдали 19,206 наборов выживания жителям отдаленных населенных пунктов Донецкой области. Мобильная выдача гуманитарной помощи осуществляется в тех городах и селах, где нет возможности открыть стационарные пункты выдачи – как в зоне АТО, так и на подконтрольной Украине территории области и на линии соприкосновения.

Проект мобильной выдачи помощи был запущен Штабом Ахметова 22 мая. С тех пор практически ежедневно волонтеры выезжают в отдаленные села и маленькие города для того, чтобы доставить наборы выживания самым социально незащищенным мирным жителям – старикам, инвалидам, многодетным семьям, детям до 2-х лет.

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области «мобильную» помощь получили жители 82 сел и поселков Амросиевского района. Всего было выдано 9,4 тысяч наборов выживания. Еще 9,8 тысяч наборов были выданы на подконтрольной территории и на линии соприкосновения. Волонтеры доставили помощь в 25 населенных пунктов. Последний выезд был совершен в поселки Курдюмовка, Артемово и Ленинское, расположенные вблизи Дзержинска. Здесь за один день было выдано 750 наборов выживания.

«Мы стараемся помочь максимальному числу людей. Именно поэтому 2 месяца назад были запущены мобильные бригады. Наша цель – доставить гуманитарную помощь в самые отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Туда, где, к сожалению, невозможно организовать работу постоянных пунктов выдачи, – рассказывает Евгения Рзаева, руководитель отдела дистрибуции Гуманитарного штаба. – Работа мобильных волонтеров очень сложна. Им приходится проходить долгие проверки на блокпостах и во время поездок они неоднократно находились там, где происходили обстрелы. Тем не менее, и волонтеры, и сотрудники Штаба Рината Ахметова понимают важность такой помощи и продолжают свою работу».