В Черниговском военном госпитале с начала АТО пролечились почти 1600 бойцов

В Черниговском военном госпитале с начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины пролечились почти 1600 бойцов.

Об этом УНИАН сообщили в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

По словам руководителя госпиталя полковника медицинской службы Александра Слесаренко, раненные военнослужащие полностью обеспечены необходимыми медикаментами, а также медицинское учреждение имеет всю необходимую диагностическую и лечебную базу для полноценной работы медиков.

"За период проведения антитеррористической операции на востоке Украины лечение в госпитале прошли 1592 военнослужащих. Сегодня в лечебном учреждении на стационарном лечении находятся еще 20 бойцов. Кроме этого, 174 военнослужащих переведены для реабилитации в санатории Министерства обороны Украины", - сказал Слесаренко.

Оказывать качественную медицинскую помощь раненым помогают волонтеры и благотворители. В частности, волонтеры ежедневно обходят раненных бойцов и выясняют их потребности, приносят вещи первой необходимости, предметы быта, гигиены, моющие средства и договариваются о дополнительных обследованиях бойцов.