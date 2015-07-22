Житомирщина: после свадьбы в сельском кафе у 68 гостей - симптомы острого отравления

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Житомирской области, первые сообщения о недомогании людей поступили 21 июля в 17:30. Четверо детей были госпитализированы в Житомирскую детскую областную больницу и 8 взрослых обратились за медицинской помощью в стационары Житомира.

После подворовых обходов специалистами Госсанэпидслужбы, в поселке Левков Житомирского района было выявлено еще 56 больных, в том числе 14 детей.

Установлено, что все пострадавшие 18-19 июля праздновали свадьбу в сельском кафе «У Тычины», где присутствовали около 200 человек.

По состоянию на 10.00 22 июля всего заболело 68 человек, из них 18 детей. Предварительный диагноз «острая кишечная инфекция, гастроэнтероколит». У больных фиксируется высокая температура тела, выраженная интоксикация, диарея, боли в животе. Ход заболевания у 53 человек средней тяжести, у 15 - легкий. Больные получают необходимую медицинскую помощь.

При проведении внеплановой проверки в кафе выявлен ряд грубых нарушений и недостатков соблюдения санитарного законодательства. Объект функционировал без эксплуатационного разрешения, не предоставлены документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов, имели место перебои с подачей холодной проточной воды. В заведении, недостаточное количество помещений, нарушался технологический процесс. Кроме того, зафиксировано недостаточное количество холодильного и технологического оборудования. Это привело к несоблюдению условий и сроков хранения готовых блюд: блюда готовились за 2 суток до свадьбы. Фактически меню блюд отсутствовало, на свадьбе употреблялись многокомпонентные продукты и блюда, которые быстро портятся.

Кроме того, специалистами Госсанэпидслужбы зафиксировано, что в заведении общественного питания не созданы надлежащие условия для мытья посуды. К работе на пищеблоке привлекались лица без соответствующего образования, квалификации и без личных медицинских книжек.

Несоблюдение правил личной гигиены, дезинфекционного режима (на момент проверки отсутствуют дезинфицирующие средства), хранение готовых блюд при высокой температуре способствовали возникновению вспышки заболевания.

К нарушителям законодательства приняты меры административного воздействия.

В очаге инфекции отобраны пробы для проведения бактериологических исследований, в том числе пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с объектов в кафе.

В очагах заболевания проведена заключительная дезинфекция, за контактными установлено медицинское наблюдение.