Сумщина: женщина умерла из-за отравления сыроежками

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, в терапевтическое отделение центральной районной больницы города Середино-Буда 18 июля была госпитализирована пожилая жительница села Троицкое с диагнозом: острое отравление грибами.

Согласно предварительным данным, 15 июля она употребляла в пищу сыроежки, уже вечером ей стало плохо. Однако, за квалифицированной помощью пострадавшая обратилась только спустя три дня. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась.

По информации Главного управления Госсанэпидемслужбы в области, в текущем году в Сумской области это первый летальный случай в результате отравления грибами.

В связи с этим специалисты обращаются к населению с просьбой не употреблять в пищу незнакомые грибы.

«Не забывайте, что от того, как быстро и качественно пострадавшему будет оказана первая помощь, зависит его жизнь. Прежде всего, нужно прекратить действие яда на организм, для этого промойте желудок большим количеством воды. После чего необходимо дать больному сорбенты – активированный уголь. Но в любом случае надо немедленно обратиться за квалифицированной помощью к врачам. Категорически запрещается кормить детей любыми грибами, поскольку они не перетравливаются в организме малыша. Также особенно чувствительны к действию яда грибов беременные женщины, лица пожилого возраста, люди, ослабленные хроническими и инфекционными болезнями», - говорится в сообщении.