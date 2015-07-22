В Николаеве мужчина госпитализирован после укуса паука каракурта.

Как сообщили в главном управлении ГСЧС области, 58-летний мужчина был госпитализирован 21 июля в токсико-терапевтическое отделение больницы скорой медицинской помощи Николаева.

Пострадавший сообщил, что был на рыбалке и заметил, что в одну из штанин брюк заполз паук, он его стряхнул, не заметив, что еще один остался.

У пострадавшего диагноз: "укус паука-каракурта правого бедра".

Состояние пациента врачи оценивают как средней тяжести.

Справка УНИАН. Каракурт или вдова степная — вид пауков из рода чёрных вдов. На животных и человека не нападает, если его не потревожат. Укус действует немедленно: у людей появляется жгучая боль, уже через 15—30 минут распространяющаяся по всему телу. Обычно больные жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки. Также наблюдаются симптомы общего отравления. Известны смертельные случаи после укусов у людей и сельскохозяйственных животных.