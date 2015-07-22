В Сумской области обнаружены случаи заражения африканской чумой свиней

Как сообщили УНИАН в главном управлении ветеринарной медицины в Сумской области, случаи АЧС были зафиксированы 20 июля, недалеко от границы с Россией были обнаружены 2 мертвых диких кабана.

«В лесном урочище Тарасовщина в Глуховском районе, которое находится на расстоянии 16 км от украинско-российской границы, были обнаружены мертвые дикие кабаны. При обследовании проб биоматериала специалисты поставили диагноз «африканская чума свиней». Для региона это первый случай АЧС на Сумщине в текущем году. В то же время он стал уже 29-м по Украине», - отмечается в сообщении.

Сегодня прошло заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Глуховской райгосадминистрации и Сумской облгосадминистрации, решением которых утвержден план по ликвидации АЧС, определены угрожающая зона и зона надзора. Ситуация находится под постоянным контролем ГУ ветмедицины в области и Госветфитослужбы Украины.

Как сообщал УНИАН, в последний раз случай АЧС был зафиксирован в Сумской области в декабре 2014 года. Тогда было принято решение о введении карантина, срок которого закончился 27 января.

В 2015 году случаи АЧС были зафиксированы в Житомирской и Черниговской областях.