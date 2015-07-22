Черкасский горсовет просит Правительство увеличить объем медицинской субвенции

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, за это решение проголосовали 33 депутата.

Как говорится в обращении, в бюджете Черкасс на 2015 год одним из крупнейших проблемных вопросов является финансовое обеспечение основных отраслей бюджетной сферы. В частности, показатели образовательной и медицинской субвенций не обеспечивают потребность в расходах учреждений этих отраслей в сумме более 74 млн грн.

«За счет средств городского бюджета дополнительно к объему образовательной и медицинской субвенций направлено на обеспечение заработной платы работников бюджетных учреждений средства в сумме 40,7 млн грн. Использование собственного ресурса на покрытие дефицита образовательной и медицинской субвенций исключает направления данных средств на развитие. При утверждении городского бюджета планировался фонд заработной платы в части индексации заработной платы с учетом инфляции декабрь 2014 к декабрю 2015 году на уровне 13,1%. В связи с подорожанием цен на продукты питания, товары первой необходимости, а также тарифов на жилищно-коммунальные услуги, услуги транспорта и прочее, рост расходов на проведение индексации доходов населения в июне 2015 году в сравнении с декабря 2014 года по отраслям социально культурной сферы вырос в среднем почти в 3,5 раза, и, как следствие, ожидаемый дефицит средств для выплаты заработной платы работникам отраслей социально-культурной сферы по предварительным расчетам составляет почти 46,1 млн грн, в том числе по учреждениям, содержащимся за счет: образовательной субвенции из государственного бюджета - 20,3 млн грн, медицинской субвенции из государственного бюджета - почти 16,2 млн грн и за счет средств городского бюджета - почти 9,6 млн грн», - отмечается в обращении Черкасского горсовета в Верховную Раду Украины и Правительство.