Во Львовской области женщина пострадала от укуса змеи
10:57, 21 июля 2015Новости регионов
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Женщину в лесу в кисть руки ужалила змея. Состояние потерпевшей средней степени тяжести.
В этом году во Львовской области от укусов змей уже пострадал 21 человек, в том числе трое детей / Фото: УНИАН
Во Львовской области 51-летняя женщина пострадала от укуса змеи.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 20 июля в реанимационное отделение Сколевской районной больницы госпитализированы жительницу с. Тернавка Сколевского района, которую в лесу в кисть руки ужалила змея. Состояние потерпевшей средней степени тяжести.
В этом году во Львовской области от укусов змей уже пострадал 21 человек, в том числе трое детей.
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