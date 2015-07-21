Во Львовской области женщина пострадала от укуса змеи

Во Львовской области 51-летняя женщина пострадала от укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 20 июля в реанимационное отделение Сколевской районной больницы госпитализированы жительницу с. Тернавка Сколевского района, которую в лесу в кисть руки ужалила змея. Состояние потерпевшей средней степени тяжести.

В этом году во Львовской области от укусов змей уже пострадал 21 человек, в том числе трое детей.