Минздрав призывают компенсировать расходы на лечение бойцов АТО в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко призывает Министерство здравоохранения и Министерство обороны компенсировать области расходы на лечение раненых участников антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, Резниченко официально обратился в указанные ведомства еще на прошлой неделе.

В своем письме он отмечает, что «за время проведения АТО Днепропетровская область приняла самое большое в Украине количество раненых - 5500. Лечение и питание военнослужащих в гражданских медицинских учреждениях стоило областному бюджету почти 22 млн грн. Это непредвиденные расходы, которые продолжают расти». Согласно закону, государство выделяет средства на лечение раненых только военным госпиталям, а гражданские медицинские учреждения финансируются из областных бюджетов.

«Раненые в регион поступают постоянно. В основном это жители других областей. Средства на их лечение в гражданских медучреждениях не предусмотрены, поэтому дополнительно выделяются из областного бюджета. Бюджет региона не безграничен, поэтому крайне необходимо находить другие финансовые ресурсы для лечения бойцов», - отмечает Резниченко.