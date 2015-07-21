На Закарпатье от ударов молнии загорелись три постройки, четыре человека травмированы

Сегодня утром в Закарпатской области от ударов молнии загорелись три надворные постройки, четыре человека травмированы.

Как сообщили в УГСЧС Украины в Закарпатской области, пожары произошли в Мукачевском и Виноградовском районах в населенных пунктах Ракошино, Кузьмино и Великие Комяты.

Во время тушения пожара в селе Ракошино получил ожоги мужчина 1977 года рождения. Он госпитализирован в Мукачевскую районную больницу.

В селе Великие Комяты Виноградовского района 54-летняя женщина, ее 31-летний сын и 18-летняя невестка отравились угарным газом во время ликвидации пожара охватившего сарай, свинарник и часть летней кухни. Супругов госпитализировали в Виноградовскую районную больницу.