В Житомирской области из-за укусов змей три человека попали в реанимацию

В Житомирской области в выходные из-за укусов змей три человека попали в реанимацию.

Как сообщил УНИАН главный специалист департамента гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации Николай Минчук, от укусов змей в Овручском районе во время сбора лесных ягод пострадали двое мужчин и одна женщина.

По его словам, все трое - мужчины 1968 и 1979 года рождения, жители сел Выступовичи и Кирданы и 59-летняя женщина, жительница села Городец Овручского района - доставлены в реанимационное отделение Овручской районной больницы. В настоящее время врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

В общем, с начала нынешнего года в Овручском районе уже восемь человек пострадали от укусов змей.