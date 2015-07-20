В Житомирской области из-за укусов змей три человека попали в реанимацию
15:59, 20 июля 2015Новости регионов
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От укусов змей в Овручском районе во время сбора лесных ягод пострадали двое мужчин и одна женщина
С начала нынешнего года в Овручском районе уже восемь человек пострадали от укусов змей /
Фото: vitaest-s.ru
В Житомирской области в выходные из-за укусов змей три человека попали в реанимацию.
Как сообщил УНИАН главный специалист департамента гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации Николай Минчук, от укусов змей в Овручском районе во время сбора лесных ягод пострадали двое мужчин и одна женщина.
По его словам, все трое - мужчины 1968 и 1979 года рождения, жители сел Выступовичи и Кирданы и 59-летняя женщина, жительница села Городец Овручского района - доставлены в реанимационное отделение Овручской районной больницы. В настоящее время врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь.
В общем, с начала нынешнего года в Овручском районе уже восемь человек пострадали от укусов змей.
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