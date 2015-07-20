Тернопольщина готова принять до 300 переселенцев из Крыма и зоны АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, об этом сегодня сообщил первый заместитель руководителя областного Межведомственного координационного штаба по вопросам, связанным с социальным обеспечением граждан Украины, которые перемещаются с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции, начальник Управления ГСЧС Украины в области Виктор Маслей во время очередного заседания штаба.

По его данным, в общей сложности в Тернопольской области зарегистрировано 2601 внутренне перемещённое лицо (из них 666 несовершеннолетних). В частности, из Крыма прибыли 155 человек, из районов проведения АТО – 2 тыс. 446 человек. Все прибывшие временно размещены в частном секторе, объектах социальной защиты и гостиницах области.

Маслей также сообщил, что в области готовы принять еще 298 человек в 27 объектах государственной и коммунальной собственности. В частности, есть места для 175 детей, 105 инвалидов и лиц пожилого возраста, 18 больных, требующих стационарного лечения.

Уже определено 65 частных жилых домов и квартир для временного проживания внутренне перемещенных лиц.