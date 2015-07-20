Черкасские медики отправили в зону АТО реанимобиль

Черкасские медики отправили в зону АТО отремонтированный реанимобиль / Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Черкасской облгосадминистрации, автомобиль в зоне АТО врачи использовали для оказания первой неотложной помощи раненым.

В Черкассы автомобиль из зоны АТО пригнали в нерабочем состоянии. В автомобиле были сломаны двигатель и тормоза. За несколько дней автомеханики устранили все технические проблемы, а средства на ремонт реанимобиля и запчасти собирали коллективы Черкасской областной больницы, областного онкодиспансера, центральной райбольницы Черкасского района.